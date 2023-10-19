Казахстан ввів заборону на експорт до Росії товарів, які можуть бути використані у війні

Казахстан заборонив експорт до Росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні.

Про це оголосив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє Казахське телеграфне агентство.

Міністр уточнив, що імпорт з Росії до Казахстану здійснюється, але експорт з Казахстану — обмежений

«Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни — на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів — їхній експорт ми повністю заборонили», — сказав Торебаєв.

Серед таких товарів — дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.

«Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни Росії з Україною — ред.) реекспортувалися через Казахстан», — пояснив Торебаєв.