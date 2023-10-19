 
«  
  »

Генштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині

Генштаб ЗСУ у своєму зведенні побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра − зокрема, серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказане село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи — зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 18 жовтня та 6 ранку 19 жовтня у Facebook

Дослівно з вечірнього зведення Генштабу: «На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області».

19 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  