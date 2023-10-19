В Україні суд визнав незаконним дії військкомату щодо затримання та позбавлення волі мобілізованого Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України » Генштаб побічно підтвердив заяви про просування морпіхів на лівий берег Дніпра на Херсонщині Генштаб ЗСУ у своєму зведенні побічно підтвердив повідомлення про просування українських сил на лівий берег Дніпра − зокрема, серед населених пунктів, по яких била російська авіація, вказане село Піщанівка, яке розташоване на лівому березі і до якого, за даними російських блогерів, дійшли українські морпіхи — зведення Генштабу ЗСУ станом на 18:00 18 жовтня та 6 ранку 19 жовтня у Facebook Дослівно з вечірнього зведення Генштабу: «На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області».