До кінця року окупанти планують вивезти до РФ ще 10 тис. українських дітей

Про це повідомив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, окупанти повезуть дітей до Москви та Санкт-Петербурга за маршрутами так званого культурного просвітництва. Крім вистав, парків та екскурсій містом, маленьких українців возять на спеціально створені музейні експозиції «Подвиг народа», агітують брати участь у військових квестах.

«Усупереч положенням Конвенції про права дитини, машина російської пропаганди працює без упину. Апробувавши ще з 2014 року серед населення Криму різні способи викорінення самоідентичності та належності до українського народу, нині окупанти зосередили увагу на українських дітях, які разом з батьками вимушено опинилися під владою російського агресора», — зазначив Лубінець.

Для вивезення дітей до РФ окупанти нерідко застосовують погрози й переслідування, зауважив він.

Омбудсмен наголосив, що «примусово занурюючи українських дітей в російський освітній і культурний простір, РФ продовжує насильницьку геноцидну політику проти України».

Депортація українських дітей до Росії

В Україні не можуть назвати точну кількість примусово вивезених дітей.

Так, 18 січня в етері Еспресо омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що РФ вивезла «десятки тисяч» дітей з України та не дає інформацію про них.

У березні юристка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська в ефірі Еспресо повідомила, що Російська Федерація від початку агресії проти України депортувала понад 1,5 млн українських дітей.

Водночас юристка Мирослава Харченко називала цифру в 730 тис. депортованих дітей.