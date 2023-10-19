Армія РФ завдала 15 ракетних та 79 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.
Загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, 2 церкви, будинок культури, спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.
Авіаційних ударів зазнали: Піщане Харківської області; Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Кам’янка, Кліщіївка, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новоберислав, Козацьке, Ольгівка, Придніпровське, Піщанівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
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