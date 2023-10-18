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ЗСУ просунулися на північ від Курдюмівки

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«На Бахмутському напрямку тривають піхотні бої. Саме піхота воює на відрізку від Кліщіївки до Курдюмівки. Важка техніка не застосовується з обох боків. Якщо техніка потрапляє до прицілу артилерії, то вона відразу знищується. Сили оборони добре просунулися північніше від Курдюмівки. ЗСУ вже контролюють дві основні дороги, які ведуть до Курдюмівки з північного і південного боку. Ворогу вже набагато складніше підвозити туди боєприпаси та оновлювати особовий склад. Ворогу доведеться вийти з Курдюмівки», — підкреслив Бабичев.

Військовослужбовець 93-ї ОМБр «Холодний яр» також додав, що ЗСУ мають просування на відрізку від Андріївки та Кліщіївки.

«Ми вже вклинилися в оборону ворога, до найближчої траси залишилося трохи більше 2 км. Але ворог не збирається відходити. Окупанти вгризаються у кожну лісосмугу, і риють собі нори. Артилерією важко їх звідти діставати. Уся надія на нашу піхоту, яка штурмує ці лісосмуги», — зауважив Бабичев.

18 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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