Зеленський підтвердив застосування ATACMS, Залужний показав відео

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
Лідер держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам за ракети ATACMS, які виявилися ефективними на полі бою.
«Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали», — зазначив президент.
- У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.
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