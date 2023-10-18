Зеленський підтвердив застосування ATACMS, Залужний показав відео

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

Лідер держави подякував усім союзникам України за допомогу і зазначив, що сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам за ракети ATACMS, які виявилися ефективними на полі бою.

«Дякую всім, хто воює й працює заради України! Дякую всім, хто допомагає! І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Наші домовленості з Президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – «атакамси» себе показали», — зазначив президент.

Згодом Залужний опублікував відео із роботою українських захисників із ATACMS.»ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом — до перемоги». — написав головнокомандувач.