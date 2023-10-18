США заявили, що їхні війська в Іраку намагалися атакувати два безпілотники

Про це пише Reuters.

За словами джерел агентства, це перша подібна атака за більш ніж рік. Водночас вони відмовилися повідомити, кого підозрюють в атаці, але Вашингтон перебуває в стані підвищеної готовності до активності підтримуваних Іраном угруповань на тлі зростання напруженості в регіоні через ескалацію між Ізраїлем і ХАМАСом.

Зазначається, що минулого тижня збройні угруповання в Іраку, пов’язані з Іраном, погрожували ракетними і дроновими атаками, якщо військові США втрутяться і підтримають Ізраїль у протистоянні з ХАМАСом.

Безпілотники були перехоплені під час спроби завдати удару по авіабазі Аль-Асад в Іраку, на якій дислокуються американські війська.

Атака сталася через кілька годин після удару по лікарні в Газі, унаслідок якого загинули сотні палестинців. Лідери іракських збройних угрупувань звинуватили Ізраїль в атаці на лікарню. Деякі з них засудили США за підтримку Ізраїлю.

Наразі в Іраку перебувають 2 500 американських військовослужбовців і ще 900 у сусідній Сирії з місією консультування і допомоги місцевим силам у боротьбі з «Ісламською державою», яка у 2014 році захопила значні території в обох країнах.

У минулі роки підтримувані Іраном ополченці регулярно обстрілювали американські сили в Іраку і посольство США в Багдаді ракетами, хоча такі напади зменшилися завдяки перемир’ю, що діє з минулого року, оскільки в Іраку настав період відносного спокою.

Американські офіційні особи звинувачували “Хезболлу» в попередніх нападах на цілі США. Проте угруповання заперечує ці звинувачення.

Удар по лікарні в Газі

У вівторок, 17 жовтня, бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.

Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані у середу, 18 жовтня, проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі.

Та вже уранці 18 жовтня Байден прибув до Ізраїлю й провів зустріч з прем’єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу. За словами президента США, удар по лікарні Аль-Ахлі у Газі завдав не ЦАХАЛ.