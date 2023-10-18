Сполучені Штати передали Україні близько 20 ракет ATACMS, — NYT

Про це пише The New York Times.

Двоє західних чиновників заявили, що Сполучені Штати направили близько 20 ракет ATACMS в Україну.

Кількість ракет, за словами чиновників, була невеликою. Вони являють собою касетні боєприпаси, які викидають 950 невеликих бомб та можуть завдати шкоди на великій території. Зброя такого типу заборонена міжнародною угодою, яку Сполучені Штати не підписали.

Зазначається, що версія ракети, надіслана США, має обмежений радіус дії. Проте її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які Росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні.

Однією з умов, поставлених перед українцями, є те, що ATACMS не можуть бути використані для нападу на російську територію, сказав один з чиновників.