ЗСУ просунулися на північ від Курдюмівки Причины образования задиров в автомобильном двигателе » SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink Американська компанія SpaceX у середу, 18 жовтня, вивела на орбіту нову партію із 22 інтернет-супутників Starlink Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter). «Підтверджено розгортання 22 Starlink супутників», — йдеться у повідомленні. Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 07:39 за київським часом із космодрому у Флориді, США. «Перший ступінь ракети повернувся на Землю, торкнувшись моря на безпілотному кораблі Just Read the Instructions приблизно через 8,5 хвилин після запуску», — зазначає видання. Супутники розгорнулись через 65 хвилин після запуску.