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SpaceX вивела на орбіту ще 22 супутники Starlink

Про це компанія повідомила у соцмережі Х (twitter).

«Підтверджено розгортання 22 Starlink супутників», — йдеться у повідомленні.

Видання Space вказує, що запуск ракети-носія Falcon 9 із 22 супутниками Starlink на борту був здійснений о 07:39 за київським часом із космодрому у Флориді, США.

«Перший ступінь ракети повернувся на Землю, торкнувшись моря на безпілотному кораблі Just Read the Instructions приблизно через 8,5 хвилин після запуску», — зазначає видання.

Супутники розгорнулись через 65 хвилин після запуску.

18 октября, 2023 | Category: Новости, США

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