Новые бонусы на Космолоте Качественный чай для вашего кафе » СБУ атакувала дронами польовий табір росіян біля аеродрому «Халіно» у Курській області РФ Служба безпеки України в ніч на 18 жовтня атакувала безпілотниками військовий табір росіян біля аеродрому «Халіно» у Курській області в Росії Про це повідомляють «Бабель», «РБК-Україна» та «Українська правда» із посиланням на власні джерела в СБУ. Зазначається, що біля села Постоялі Двори, неподалік військового аеродрому «Халіно», розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки. За даними джерел, зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору. «Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО «збила всі безпілотники» і «потєрь нєт», — сказав співрозмовник УП у спецслужбі.