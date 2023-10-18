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СБУ атакувала дронами польовий табір росіян біля аеродрому «Халіно» у Курській області РФ

Про це повідомляють «Бабель»«РБК-Україна» та «Українська правда» із посиланням на власні джерела в СБУ.

Зазначається, що біля села Постоялі Двори, неподалік військового аеродрому «Халіно», розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

За даними джерел, зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

«Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. Хоча дуже дивно, як вони їх могли чути, адже російська влада відрапортувала, що ППО «збила всі безпілотники» і «потєрь нєт», — сказав співрозмовник УП у спецслужбі.

18 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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