РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих

У ніч на 18 жовтня російська армія випустила шість ракетних ударів по місту Запоріжжя, що призвело до жахливих наслідків. Одна з ракет потрапила в багатоповерховий будинок у центрі міста, призвівши до загибелі двох осіб, поранення п’ятеро і зникнення трьох інших осіб, яких наразі вважають безвісті.

Цю інформацію передав голова Запорізької обласної адміністрації Юрій Малашко. Він зазначив, що ракети випущені російськими терористичними військами у нічний час, і наразі проводиться розслідування щодо типу ракет.

Один з ударів призвів до пошкодження багатоповерхового будинку в самому серці міста, де 8 квартир отримали збитки.

Рятувальні служби негайно розпочали евакуацію мешканців будинку та забезпечили їм тимчасове проживання.

Міський голова Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив про розпочату пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу. За його словами, на даний момент відомо про двох загиблих і чотирьох поранених осіб, а також трьох зниклих безвісті. Були також пошкоджені квартири в двох під’їздах цього будинку.