Причины образования задиров в автомобильном двигателе

Производители автомобилей работают над тем, чтобы сделать механизмы как можно более износостойким и долговечными. Но даже при современном уровне развития технологий инженерам не удается создать узлы и системы, которые будут абсолютно устойчивыми к механическим повреждениям. Одним из уязвимых элементов автомобильных двигателей является цилиндропоршневая группа — на их стенках образуются так называемые задиры. Чтобы избежать их появления, нужно купить моторное масло 10w40 высокого качества, постоянно следить за его уровнем и регулярно менять отработанную смазку.

Что такое задиры и где они образуются?

Дефекты появляются на тех участках механизмов, которые в процессе работы плотно соприкасаются. Когда зазор между поверхностями исчезает, к этому участку перестает поступать смазка. Из-за интенсивного трения детали разогреваются. Без эффективного охлаждения на поверхностях комплектующих образуются участки микросваривания. Из-за движения механизмов в этих зонах мелкие частицы металла отрываются. Поверхность теряет гладкость, поршень при движении в поврежденном цилиндре тоже начинает разрушаться. Если своевременно не выявить и не устранить проблему, цилиндропоршневая группа двигателя будет интенсивно изнашиваться, а это может повлечь за собой выход из строя всего агрегата.

Образование задиров преимущественно происходит с той стороны поршня, которая плотнее прижимается к поверхности цилиндра. В поперечных автомобильных двигателях с правосторонним вращением максимальная нагрузка приходится на заднюю часть поршня.

Причины образования задиров в моторах

Процесс микросваривания поверхностей в автомобильном двигателе происходит при таких условиях:

Значительное превышение допустимой рабочей температуры двигателя. В этом случае происходит расширение поршня, а также уменьшение зазора между ним и стенками цилиндра. Снижение уровня смазки в паре «цилиндр и поршень». Превышение уровня пусковых жидкостей в моторе или их низкое качество. Эти смеси вымывают смазку из пары «поршень — цилиндр», из-за чего механизмы начинают оказывать друг на друга интенсивное механическое воздействие. Длительный простой транспортного средства. В этом случае масло стекает и испаряется со стенок цилиндров, делая их более уязвимыми перед перегревом и образованием задиров.

Еще одной причиной нарушения гладкости стенок цилиндров является попадание внутрь песка и других загрязнений. Основным путем попадания абразивных частиц внутрь системы являются свечные отверстия или впускной канал двигателя. Именно поэтому опытные автовладельцы обязательно очищают поверхности вокруг свечных отверстий перед заменой или проверкой свечей зажигания. Проникновению песка через впускной коллектор способствуют потерявшие эластичность резиновые манжеты.

Образования задиров на металлических поверхностях можно избежать, если правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать автомобильный двигатель. Нужно регулярно заменять моторное масло, следить за состоянием резиновых манжетов и уплотнителей, не допускать загрязнения механизмов песком и другими абразивными частицами.