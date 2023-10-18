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Президент США Байден прибув до Ізраїлю

Про це інформує The Times of Israel.

В чорному костюмі президент США Джо Байден спустився з літака, де на нього чекали прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, президент Іцхак Герцог, посол Ізраїлю в США Майкл Герцог і тимчасова повірена у справах США Стефані Галлетт.

Байден та Нетаньягу обійнялися.

«Вони посміхаються під час тривалої розмови поза літаком, а настрій здається відносно легким і позитивним», — коментує агенція.

Зустріч не супроводжується звичайною розкішшю, які зазвичай пов’язані з візитом президента США.

18 октября, 2023 | Category: Израиль, Новости, США

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