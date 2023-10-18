Прем’єр Чехії: Майбутнє західної цивілізації поставлено на карту в Україні та Ізраїлі

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала на конференції SH!FTS заявив, що майбутнє західної цивілізації та її базові цінності, такі як повага до людського життя і повага до цивільного населення, поставлені на карту в Україні та Ізраїлі — «Європейська правда» з посиланням на Ceske Noviny

За його словами, природа конфлікту в Ізраїлі та війни в Україні відрізняються: агресія Росії проти України є жорстоким, але конвенційним військовим зіткненням, в той час як напад палестинського руху ХАМАС на Ізраїль є чистим тероризмом.

Проте, зазначив Фіала, їх об’єднує те, що західна цивілізація зазнала нападу, і що обидва напади впливатимуть на міжнародне середовище в наступному десятилітті.

«Кризи безпеки змушують нас реагувати на них, змінюватися під їхнім тиском», – сказав Фіала. За його словами, Чехія повинна відмовитися від легковажності і якнайкраще підготуватися до всіх загроз. «Без безпеки немає процвітання», – підкреслив він.

Саме тому необхідно підтримати тих, хто став жертвою агресорів, заявив Фіала. За його словами, конфлікти також підкреслили важливість зміцнення стійкості Чеської Республіки.