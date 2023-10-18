ISW спрогнозував наслідки для РФ від надання Україні ATACMS

Те що Україна використовує далекобійні ракети ATACMS, які, за оцінкою фахівців Інституту вивчення війни (ISW), створюють серйозну загрозу для російської авіації та складів з боєприпасами в окопах ворожого тилу, є неприємною для росіян.

Експерти підкреслюють, що Сполучені Штати, ймовірно, здійснили таємну поставку систем ATACMS в Україну з метою надати українським силам стратегічну перевагу та створити несподіваний ефект на російській стороні.

Зазначається, що Росія відводить свої літаки до різних аеродромів на окупованій території України, що ускладнює координацію її повітряних операцій, і особливо негативно впливає на російські вертольоти, які діяли на невеликих ділянках фронту з метою обмеження переміщення механізованих сил України на початку контрнаступу в червні-липні 2023 року.

Розміщення літаків на різних аеродромах також веде до проблем у забезпеченні координації та підтримки операцій повітряно-космічних сил Росії.

Поява ракет далекого радіусу дії створює значущу загрозу для російських складів з боєприпасами в тилу, і, імовірно, змушує російське командування вибирати між посиленням наявних складів та їхнім розподілом по всій окупованій території України.