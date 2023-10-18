Сполучені Штати передали Україні близько 20 ракет ATACMS, — NYT РФ вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: двоє загиблих » Білий дім підтвердив постачання Києву ракет ATACMS США нещодавно передали Україні ракети великої дальності ATACMS, повідомила представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон. «Ми сподіваємося, що ATACMS значно підвищать можливості України на полі бою без ризику для нашої власної боєготовності», — наводять західні ЗМІ витяги із заяви Вотсон. За її словами, дальність дії відправлених ракет — 165 км, причому максимальна дальність цієї зброї становить близько 305 км. Раніше у вівторок Politico з посиланням на обізнані джерела повідомило, що Вашингтон минулими тижнями негласно поставив Києву ракети великої дальності ATACMS. «Вашингтон секретно поставив це озброєння минулими тижнями. Постачання й застосування його на полі бою підтвердили люди, знайомі із ситуацією», — інформує видання. Politico зазначає, що США вперше надали Україні обладнання, здатне вражати цілі «далеко за лінією фронту». Видання нагадує, що президент США Джо Байден у вересні на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяв направити Києву невелику кількість ракет ATACMS. «Байден поінформував Зеленського, що США передадуть невелику кількість ракет великої дальності», — передавав тоді телеканал NBC News.