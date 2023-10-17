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ЗСУ завдали ударів по аеродромах біля окупованих Бердянська та Луганська: уражені 2 вертольоти

У ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська − уразили два вертольоти — Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, Гентаб ЗСУ у Facebook 

У заяві йдеться, що удари були успішними.

Варто зазначити, що в місцевих пабліках у ніч на 17 жовтня зявилося відео з вибухами нібито у Бердянську.

Пізніше Генштаб уточнив, що підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

17 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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