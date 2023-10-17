За добу знищено 800 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу — близько 289430 (+800) осіб
- танків — 4979 (+14) од
- бойових броньованих машин — 9405 (+20) од
- артилерійських систем — 6936 (+26) од
- РСЗВ — 814 (+0) од
- засоби ППО — 547 (+0) од
- літаків — 318 (+0) од
- гелікоптерів — 317 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5291 (+11)
- крилаті ракети -1533 (+2)
- кораблі /катери — 20 (+0) од
- підводні човни — 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн — 9293 (+22) од
- спеціальна техніка — 982 (+1)
Дані уточнюються.
Leave a Reply