У Росії намагаються приховати втрати і провали у війні з Україною, — ISW Голова служби безпеки Ізраїлю взяв на себе відповідальність за напад ХАМАСу » За добу знищено 800 окупантів За добу понеділка, 16 вересня, Росія на війні в Україні втратила 14 танків, 20 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем та 800 чоловік особового складу Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно становили: особового складу — близько 289430 (+800) осіб

танків — 4979 (+14) од

бойових броньованих машин — 9405 (+20) од

артилерійських систем — 6936 (+26) од

РСЗВ — 814 (+0) од

засоби ППО — 547 (+0) од

літаків — 318 (+0) од

гелікоптерів — 317 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5291 (+11)

крилаті ракети -1533 (+2)

кораблі /катери — 20 (+0) од

підводні човни — 1 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн — 9293 (+22) од

спеціальна техніка — 982 (+1) Дані уточнюються.