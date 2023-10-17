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За добу знищено 800 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 17.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу — близько 289430 (+800) осіб
  • танків — 4979 (+14) од
  • бойових броньованих машин — 9405 (+20) од
  • артилерійських систем — 6936 (+26) од
  • РСЗВ — 814 (+0) од
  • засоби ППО — 547 (+0) од
  • літаків — 318 (+0) од
  • гелікоптерів — 317 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5291 (+11)
  • крилаті ракети -1533 (+2)
  • кораблі /катери — 20 (+0) од
  • підводні човни — 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 9293 (+22) од
  • спеціальна техніка — 982 (+1)

Дані уточнюються.

17 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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