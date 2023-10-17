Україна готувала стратегію позову проти РФ за велике вторгнення ще восени 2021 року

Українська сторона розробляла стратегію позову проти РФ за велике вторгнення ще до того, як воно відбулося — про це у розмові з «Європейською правдою» розповів юридичний радник України Гарольд Коу, професор Єльського університету, який вже понад 8 років допомагає МЗС вести справи проти РФ у міжнародних судах.

«Історія була така: ми працювали над попередньою справою. Вони зібрали команду, яка наповнювала справу проти Росії про фінансування тероризму та расову дискримінацію. І тут восени 2021 року вони кажуть: є ймовірність того, що Путін вторгнеться. Що ми тоді робимо? Ми запропонували: давайте розробимо теорію для такої можливості. І ми це зробили», – розповів він.

Після початку вторгнення, за словами професора, виникло питання, що робити далі.

«І вони зв’язалися з нами, коли їхали у Карпати, 26 годин у потязі, і прагнули звернутися до міжнародного суду. Я думаю, що президент Зеленський тоді хотів дати людям надію. Тож ми подали заяву до Міжнародного суду і 9 березня вже стояли перед судом», – розповів Гарольд Коу.

Він нагадав, що вторгнення відбулося 24 лютого, а рішення отримали 16 березня, тобто не минуло й місяця після початку вторгнення.