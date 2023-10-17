«Угорщина ніколи не хотіла протистояти РФ»: Орбан і Путін зустрілись в Пекіні

Відео зі зустрічі Орбана та Путіна з’явилось у телеграм-каналі Shot.

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з Віктором Орбаном у Пекіні заявив, що стосунки РФ з багатьма країнами Європи зберігаються та розвиваються. Зокрема він і відзначив Угорщину.

«Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини було налагодити і розширити контакти, і нам це вдалося. Ми зацікавлені, щоб підтримати стосунки не лише на рівні спілкування, а й економіки, наскільки це можливо. Висловлюю подяку «Росатому» за те, що залишається нашим партнером, та «Газпрому» за те, що виконує свої угоди», — заявив на зустрічі Орбан.