У Росії намагаються приховати втрати і провали у війні з Україною, — ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Так, низка російських блогерів розкритикували неназваного соратника російського генерал-лейтенанта Андрія Сичового, який, як повідомляється, нещодавно був звільнений з командної посади за військові невдачі під Бахмутом, за те, що у вересні 2023 року російські війська (імовірно, в районі Бахмута) втратили 1500 осіб.

Також повідомляється, що російським ЗМІ та воєнкорам заборонено публікувати негативну інформацію про бойові дії в Україні. За даними експертів ISW, у російських медіа публікується лише 10-20% від усієї інформації, решту приховують від громадськості з різних причин.