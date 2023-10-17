США вивезли з Ізраїлю вже близько тисячі своїх громадян

За сприяння влади США з Ізраїлю з п’ятниці вилетіли вже близько тисячі американських громадян та членів їхніх родин.

Про це повідомляє Reuters, пише «Європейська правда».

У Держдепі 16 жовтня повідомили, що на чартерах, організованих за сприяння уряду США, з Ізраїлю до Європи вилетіли близько тисячі американських громадян з членами родини.

Загалом охочим запропонували близько 4000 місць, але багато рейсів вирушили напівпорожніми.

Вильоти, реалізовані за сприяння уряду США з Тель-Авіва до Афін та інших міст у Європі, відбуватимуться щонайменш ще кілька днів.

Американські авіалінії зі свого боку збільшили кількість рейсів до Афін, щоби евакуйовані мандрівники могли безпроблемно повернутися до США.

Окрім літаків, американцям пропонують покинути Ізраїль на поромі з Хайфи на Кіпр. Звідти подорож можна продовжити авіалініями.

У Держдепі додали, що ще понад 3000 громадян повідомили їм, що самостійно успішно виїхали з Ізраїлю.