США таємно передали Україні ATACMS, якими вона вдарила по аеродромах окупантів

Сили оборони у ніч проти вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську — The Wall Street Journal, Politico з посиланням на поінформованих співрозмовників

За даними WSJ, протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну «невелику кількість ракет». Інших подробиць видання не розкривають, але уточнюється, що модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.

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