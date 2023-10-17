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США таємно передали Україні ATACMS, якими вона вдарила по аеродромах окупантів

Сили оборони у ніч проти вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську — The Wall Street JournalPolitico з посиланням на поінформованих співрозмовників

За даними WSJ, протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну «невелику кількість ракет». Інших подробиць видання не розкривають, але уточнюється, що модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.

Передісторія:

  • Раніше у вівторок Сили спецоперацій України підтвердили ураження аеродромів у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, в результаті чого знищили дев’ять російських гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку системи протиповітряної оборони та склад боєприпасів.
17 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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