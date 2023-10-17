Россия участвовала в разработке плана нападения ХАМАСа на Израиль — журналист

Известный российский оппозиционер Александр Сотник поделился весьма занимательной информацией. По его словам, с ним связался его информатор, передав важные данные. Он уточнил, что это был бывший высокопоставленный офицер ГРУ СССР, который всю свою карьеру занимался странами северной Африки и Ближнего Востока.

Об этом он рассказал на своем канале.

Ему стало известно, что несколько офицеров главного управления генштаба вс рф* входили в состав группы из 15 человек, которая с марта 2023 года была в заграничной командировке в ПА и занималась подготовкой боевиков ХАМАС. В последних числах сентября эта группа вернулась в россию, и все ее члены получили государственную награду и внеочередные воинские звания.

Также Сотник благодаря своему источнику, выяснил, что вместе с этой группой в ПА было отправлено несколько тысяч автоматов АК-103 последнего 4-го поколения, которые встречаются в основном в элитных частях армии рф. Примечательно, что даже в войне с Украиной россия использует старые и порой даже ржавые автоматы 1970-1980-х годов.

Кроме того, эти российские офицеры из упомянутой группы могли участвовать в разработке плана нападения, что было осуществлено ХАМАСом на Израиль 7 октября.

«Он был детально разработан уже в самой москве, непосредственно, ГРУ рф», — отметил

Журналист добавил, что именно в марте москву посетили члены бюро ХАМАСа, чтобы обсудить российскую помощь боевикам этой группировки. Именно после встречи была сформирована группа из 15 человек, которых и отправили с партией оружия в ПА. Позже была согласована дата нападения на Израиль, которая совпала с днем рождения путина и скорее всего, неслучайно.

Москва ко всему прочему заранее подготовила информационное прикрытие, распространив ложную информацию о том, что инструкторами ХАМАС якобы были боевики чвк «вагнер». Однако Сотников опроверг эту информацию.

«Россия готовит террористов ХАМАС, которые нападают на Израиль и убивают израильтян», — заявил он.