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Росіяни атакували Україну «Шахедами» і ракетами, всі дрони і Х-59 збили

Росіяни атакували Україну Шахедами і ракетами, всі дрони і Х-59 збили
Російські загарбники знову атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетами С-300 та 6 «Шахедами», ракету Х-59 та усі безпілотники вдалося збити — Генштаб ЗСУ у Facebook, Повітряні сили ЗСУ у Telegram 

 «З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих «Shahed-136/131″».

Деталі: Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що росіяни запустили «Шахеди» з району мису Чауда (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

17 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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