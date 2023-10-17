Росіяни атакували Україну «Шахедами» і ракетами, всі дрони і Х-59 збили

«З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 6 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131».

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих «Shahed-136/131″».

Деталі: Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ уточнили, що росіяни запустили «Шахеди» з району мису Чауда (Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.