Ізраїль запросив у США військову допомогу на $10 млрд, яка увійде в пакет разом з коштами для України та Тайваню

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на трьох поінформованих посадовців.

За інформацією видання, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом і також включатиме кошти для України, Тайваню та покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва в неділю, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони «Залізний купол», високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.