Голова служби безпеки Ізраїлю взяв на себе відповідальність за напад ХАМАСу

Про це пише Haaretz.

«Попри серію дій, які ми вжили, на жаль у суботу ми не змогли забезпечити достатнє попередження, яке дозволило б завадити нападу. Оскільки я керівник організації, відповідальність за це лежить на мені», — йшлося у зверненні Бара до співробітників служби.

Він також заявив, що «прийде час для розслідування, але зараз триває війна».

«Ми втратили десять наших найкращих людей, багато з нас отримали поранення, а наші військовослужбовці втратили своїх близьких. Незліченні історії про хоробрість», — вказано у заяві.

Також, за словами Бара, з першого дня конфлікту ШАБАК спільно з ЦАХАЛом створили спеціальну систему для виявлення, ідентифікації та концентрації зусиль з повернення заручників і зниклих безвісти.

«Ми перебуваємо у війні, а не в битві. Перемога у битві — це виграш та тиша, війни ж закінчуються рішучою зміною ситуації», — додав глава ШАБАКу.

Раніше відповідальність за атаку ХАМАСу на себе також взяли начальник штабу ЦАХАЛу, старший командувач ЦАХАЛу та голова Ради національної безпеки.