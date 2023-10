На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ, ППО, пошкоджено смуги В ООН оцінили збитки Україні від підриву греблі Каховської ГЕС у $14 млрд » Франція засудила оприлюднення ХАМАСом відео з полоненими ХАМАС починає оприлюднювати відео з полоненими, на одному з яких видно, як молода жінка отримує медичну допомогу після операції з переломаною кісткою руки. Ізраїль та Франція засудили цей вчинок Про це повідомляє The Hill. ХАМАС починає оприлюднювати відео з полоненими.Вважається, що серед тих, кого ХАМАС захопив у заручники в секторі Гази під час нападу 7 жовтня, були жінки і діти, в тому числі немовлята. На новому відео, опублікованому в понеділок, видно молоду жінку, яка лежить у ліжку і отримує медичну допомогу. Її руку перев’язують після нещодавньої операції зі стабілізації, ймовірно, зламаної кістки. На іншому кадрі вона сидить і дивиться в камеру, пояснюючи своє ім’я, вік і те, що її привезли в Газу з південного ізраїльського міста Сдерот після музичного фестивалю Supernova. «Привіт, я Мія Шем, 21-річна дівчина з міста Шохам. Зараз я перебуваю в Газі», — говорить вона. «Я повернулася рано вранці в суботу з району Сдерота, я була на вечірці. Я була серйозно поранена в руку. Мене відвезли в Газу. Тут, у лікарні, мені зробили операцію на руці, яка тривала три години». «Вони піклуються про мене, — продовжила вона, — вони лікують мене, дають мені ліки, все добре. Я тільки прошу, щоб мене якнайшвидше повернули додому, до моєї сім’ї, до моїх батьків, до моїх братів і сестер. Будь ласка, заберіть нас звідси якнайшвидше. Будь ласка». Однак, опубліковане відео речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі назвав «психологічним терором». Про це інформує The Times of Israel. «Це психологічний терор ХАМАСу проти громадян Ізраїлю. Ми розуміємо, що таких відео буде більше», — заявив Хагарі. Представник ЦАХАЛу зазначив, що на відео, опублікованих ХАМАСом, «вони намагаються зобразити себе гуманними. Однак вони є жахливою терористичною організацією, відповідальною за вбивства і викрадення немовлят, дітей, чоловіків, жінок і людей похилого віку. Наразі ми розгортаємо всі розвідувальні та оперативні заходи для повернення всіх заручників — включно з Мією». Пізніше, міністерство закордонних справ Франції засудило оприлюднення відео із заручником назвавши цей вчинок підлим. Про це повідомляє The Guardian. У заяві міністерства йдеться про те, що 11 громадян Франції досі вважаються зниклими безвісти, і що «деякі з них, дуже ймовірно, є заручниками ХАМАСу». Мати 21-річної Мії Шем поспілкувалася з журналістами в Тель-Авіві після того, як представники ХАМАСу опублікували відео, на якому її викрадена дочка з перев’язаною рукою просить якнайшвидше повернути її родині. Сім’я підтвердила, що саме Шем була викрадена з кібуцу Рейм, де вона відвідувала фестиваль Supernova. «До вчорашнього дня я не знала, жива вона чи мертва», — сказала її мати, Керен Шем.