Явка на виборах у Польщі вища, ніж 4 роки тому

Явка на парламентських виборах у Польщі станом на 12:00 за місцевим часом (13:00 за Києвом) склала 22,59%.

Джерело: Національна виборча комісія Польщі, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF 24.

Станом на 12:00 явка склала 22,59%. Цей показник виявився вищим, ніж на парламентських виборах чотири роки тому (18,14%). На парламентських виборах 2015 року явка станом на 12:00 становила 16,47%. В 2011 році станом на 14:00 на парламентських виборах проголосувало 23,03%.

За словами голови комісії Сильвестра Марціняка, наразі не було зафіксовано жодних надзвичайних інцидентів або подій, які могли б вплинути на хід виборів.

Голосування триватиме до 21:00 за місцевим часом, після чого будуть оприлюднені перші результати екзит-полів.

Наступна пресконференція Національної виборчої комісії запланована на 18:30 за місцевим часом.