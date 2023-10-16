Втрати РФ за добу війни в Україні — 860 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 288 630 (+860) осіб
- танків ‒ 4965 (+17)
- бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23)
- артилерійських систем – 6910 (+44)
- РСЗВ – 814 (+1)
- засобів ППО ‒ 547 (+0)
- літаків – 318 (+1)
- гелікоптерів – 317 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11)
- крилатих ракет ‒ 1531 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22)
- спеціальної техніки ‒ 981 (+5)
Дані уточнюються.
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