Окупанти вночі випустили ракети та «шахеди» по Україні Явка на виборах у Польщі вища, ніж 4 роки тому » Втрати РФ за добу війни в Україні — 860 окупантів Протягом доби неділі, 15 жовтня, російська армія не покидала спроб атакувати в районах Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, але ЗСУ вдалося відбити ворожі атаки й ліквідувати ще 860 військових РФ Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 288 630 (+860) осіб

танків ‒ 4965 (+17)

бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23)

артилерійських систем – 6910 (+44)

РСЗВ – 814 (+1)

засобів ППО ‒ 547 (+0)

літаків – 318 (+1)

гелікоптерів – 317 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11)

крилатих ракет ‒ 1531 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22)

спеціальної техніки ‒ 981 (+5) Дані уточнюються.