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Втрати РФ за добу війни в Україні — 860 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 288 630 (+860) осіб
  • танків ‒ 4965 (+17)
  • бойових броньованих машин ‒ 9385 (+23)
  • артилерійських систем – 6910 (+44)
  • РСЗВ – 814 (+1)
  • засобів ППО ‒ 547 (+0)
  • літаків – 318 (+1)
  • гелікоптерів – 317 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5280 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 1531 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9271 (+22)
  • спеціальної техніки ‒ 981 (+5)

Дані уточнюються.

16 октября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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