Видавали себе за військових та правоохоронців: на Франківщині викрили банду рекетирів

Про це повідомили у Службі безпеки України, передає «Еспресо.Захід«.

За даними спецслужби, учасники банди тероризували мешканців Прикарпаття, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно.

«Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли «рахунок» за мирне вирішення проблеми. У разі відмови – учасники банди погрожували потерпілим та їхнім сім’ям насильством і фізичною розправою, а також «конфіскацією» автомобілів та нерухомості. За один рекетирський «наліт» фігуранти могли «вибити» з людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті. Таким чином зловмисники намагались обкласти «даниною» місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України», — йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ в Івано-Франківській області

А вже після початку повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони погрожували жертвам забрати їх до себе «на нуль», де забиратимуть зарплату в рахунок уплати боргу.

«При цьому учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я. За наявними даними, діяльність банди призводила до загострення криміногенної обстановки та негативно впливала на суспільно-політичні настрої серед мешканців Прикарпаття», — зазначили в СБУ.

Фото: СБУ в Івано-Франківській області

Зокрема, правоохоронці задокументували факт вимагання чоловіками 150 тис. грн у місцевого підприємця. Йому неодноразово погрожували, що забʼють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші.

Двох активних учасників угруповання затримали під час передачі їм всієї суми від потерпілого. В ході обшуків в їхніх помешканнях та автомобілях було вилучено вогнепальну зброю, кастети та гроші, одержані злочинним шляхом.

«Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми», — наголосили у відомстві.