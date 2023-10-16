У Польщі орилюднили оновлені результати екзит-полу

У Польщі були оприлюднені оновлені результати екзит-полу, проведеного на парламентських виборах, які підтвердили високий показник підтримки опозиційних партій і формальну перемогу керівної партії. За даними опитування, проведеного агентством Ipsos на замовлення телеканалів TVN, Polsat і TVP, загальна ситуація майже не змінилася порівняно з попередніми результатами опитування.

Партія «Право і справедливість» (ПіС) прогнозується отримати 36,6% голосів (порівняно з 36,8% у попередньому результаті), тоді як блок «Громадянська коаліція» має 31% голосів (порівняно з 31,6% у попередньому результаті). Партія «Третій шлях» здобула 13,5% голосів (у попередньому результаті було 13%), «Лівиця» зберегла свою підтримку на рівні 8,6% (без змін), а «Конфедерація» здобула 6,4% голосів (порівняно з 6,2% у попередньому результаті).

За оновленими прогнозами, опозиційні сили все одно матимуть більшість місць у Сеймі. Якщо результати виборів відповідатимуть екзит-полу, «Право і справедливість» отримає 198 місць, «Громадянська платформа» – 161, «Третій шлях» – 57, «Лівиця» – 30, а «Конфедерація» – 14. Ці результати свідчать про збереження високої підтримки опозиційних партій та їхню успішну конкуренцію на виборах до польського парламенту.