Що подивитись на вихідних — Lexx

Шановні друзі.

Тут знову прокинувся наш «Катрусин кінозал» та пропонує подивитись щось «дічайше» в наші дічайші часи.

Тут і про мудрий нарід, і про великих правителів, про бубочку.

Це одночасно Девід Лінч та «Бразилія» в одному флаконі для тих, хто вже вміє читати по складах.

Звісно я про Lexx.

Я його подивився в перший раз десь в 98-му, а зараз передивляюсь англійською. Спільний німецько-канадський серіал був частково проспонсований 5 каналом Британії, де критуться до сих пір з непоганим рейтингом.

Середньбюджетний проект не планувався до показу в США, тому там про нього практично не знають. Рейтинги у нього середні, бо це лише для 16+ та й гумор специфічний.

Але скажу таку річ — мені дуже сподобався.

Історія про випадкових авантюристів, що стирили головний зореліт кривавої імперії та носяться у всесвіті разом з місцевим муаддібом, який повинен цю імперію й розвалити, виявилася поданою як оригінальне блюдо для поціновувачів, хоч місцями з затягнуте.

Але банальщини ви тут точно не побачите.

Ну й весь фільм павільонний, знімаєтся з накладними спецеффектами, які виглядають цікавими, хоч і примітивні для сьогодення.

З першої серіїї ви почнете втикати в сюжет та персонажів. Це не стандарт типу Стартрека та всяких там голівудських астрольябій. Є де посміятися, попереживати. Загалом атмосфера нагадує «Автостопом по галактиці», якби за неї взявлися одночасно Террі Гілліам та Девід Кроненберг.

Дітям не рекомендується. Дорослим рекомендується.

Даю 8/10, за ідейність. Хромає іноді сюжет, та бюджет замалий для такої масштабної реалізаціїї.

Подивіться обов’язково — згадайте свою молодість.

Трейлер в комментах.

Доречі — в головній ролі в перших двох сезонах зірка німецьких еротичних журналів з приємними акторськими здібностями.

Віталій Рождаєв