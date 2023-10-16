Що подивитись на вихідних — Lexx

Шановні друзі.
Тут знову прокинувся наш «Катрусин кінозал» та пропонує подивитись щось «дічайше» в наші дічайші часи.
Тут і про мудрий нарід, і про великих правителів, про бубочку.
Це одночасно Девід Лінч та «Бразилія» в одному флаконі для тих, хто вже вміє читати по складах.
Звісно я про Lexx.
Я його подивився в перший раз десь в 98-му, а зараз передивляюсь англійською. Спільний німецько-канадський серіал був частково проспонсований 5 каналом Британії, де критуться до сих пір з непоганим рейтингом.
Середньбюджетний проект не планувався до показу в США, тому там про нього практично не знають. Рейтинги у нього середні, бо це лише для 16+ та й гумор специфічний.
Але скажу таку річ — мені дуже сподобався.
Історія про випадкових авантюристів, що стирили головний зореліт кривавої імперії та носяться у всесвіті разом з місцевим муаддібом, який повинен цю імперію й розвалити, виявилася поданою як оригінальне блюдо для поціновувачів, хоч місцями з затягнуте.
Але банальщини ви тут точно не побачите.
Ну й весь фільм павільонний, знімаєтся з накладними спецеффектами, які виглядають цікавими, хоч і примітивні для сьогодення.
З першої серіїї ви почнете втикати в сюжет та персонажів. Це не стандарт типу Стартрека та всяких там голівудських астрольябій. Є де посміятися, попереживати. Загалом атмосфера нагадує «Автостопом по галактиці», якби за неї взявлися одночасно Террі Гілліам та Девід Кроненберг.
Дітям не рекомендується. Дорослим рекомендується.
Даю 8/10, за ідейність. Хромає іноді сюжет, та бюджет замалий для такої масштабної реалізаціїї.
Подивіться обов’язково — згадайте свою молодість.
Трейлер в комментах.
Доречі — в головній ролі в перших двох сезонах зірка німецьких еротичних журналів з приємними акторськими здібностями.
Віталій Рождаєв
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