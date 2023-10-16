Прикордоннику, який шпигував для російських спецслужб, оголосили підозру в держзраді

Про це повідомили на сайті відомства, передає «Еспресо.Захід«.

«Після зради та втечі, він дав велике інтерв’ю одному з російських пабліків, де розповів, що підривною діяльністю проти України займався з 2014 року, ще під час служби на Луганщині. Чоловік надавав терористам з так званої ЛНР інформацію про розміщення підрозділів Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік почав активніше співпрацювати з російським ФСБ.

«Правоохоронець служив у прикордонних підрозділах у Лисичанську і отримана від нього інформація нібито допомагала ворогу завдавати точних ударів по позиціях ЗСУ. Отримавши поранення і пройшовши реабілітацію, він скористався можливістю перевестися на Закарпаття і у червні 2022 очолив групу кіберзахисту відділення зв’язку одного з прикордонних підрозділів», – зазначили в ДБР.

Фото: ДБР

Агент Кремля також вихвалявся, що на цій посаді він продовжував передавати дані російським спецслужбам. А коли дізнався, що його збираються перевіряти – повідомив про це своїм кураторам.

«За їх вказівкою, у складі групи ухилянтів він незаконно перетнув кордон з Угорщиною, надалі вилетів у Стамбул, а вже звідти – до Москви. Зрадник розповів, що його родина вже отримала російське громадянство і він нібито планує оселитися на Далекому Сході, де йому пропонують роботу та житло», – наголосили у відомстві.

Відтак йому оголосили підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). За скоєне чоловікові тепер «світить» до 15 років в’язниці. Також правоохоронці перевіряють контакти зрадника та його можливості щодо передачі таємних даних.