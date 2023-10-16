Президентка Молдови заявила, що метою Росії є знищення української нації

Про це повідомляє NewsMaker.

У своєму виступі на 27-й конференції «Форум 2000», яка відбулася в Чехії, президентка Молдови Мая Санду наголосила на важливості демократії, коли мова йде про війну Росії проти України.

«Війна в Україні спрямована на знищення цієї країни та українців як нації. Якби Росія досягла успіху, Молдова, ймовірно, перестала б існувати як вільна держава. Сьогодні Росія хоче контролювати колишні радянські республіки, як у минулому вона контролювала країни Центральної та Східної Європи», — наголосила Санду.

Вона сказала, що судження деяких країн регіону про те, що вони можуть залишатись осторонь, є помилковими. Вона підкреслила, що більшість країн мають зробити вибір на якому вони боці: «на боці демократії та свободи чина боці пригнічення та пропаганди».