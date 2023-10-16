Більше половини німців підтримують рішення поки не давати Україні ракети Taurus Втрати РФ за добу війни в Україні — 860 окупантів » Окупанти вночі випустили ракети та «шахеди» по Україні Цієї ночі РФ завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М» та ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали: Грем’яч, Галаганівка Чернігівської області; Піщане, Дружелюбівка, Чернещина Харківської області; Надія, Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області; Григорівка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Очеретине, Степове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка, Микільське, Херсон Херсонської області; Іванівка Миколаївської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.