Німеччина повертає контроль на кордонах з Польщею, Чехією і Швейцарією

Після довгих вагань федеральний уряд Німеччини готує стаціонарний контроль на додаткових ділянках кордону. Тимчасовий внутрішній прикордонний контроль запроваджується на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією — «Європейська правда» з посиланням на Welt

За словами глави МВС Ненсі Фезер, вона вже повідомила Європейську комісію про запровадження тимчасового внутрішнього прикордонного контролю на кордонах.

Рішення «спочатку діє протягом десяти днів, починаючи від сьогодні, 16 жовтня 2023 року, і може бути продовжене на загальний термін до двох місяців». Водночас, контроль на сухопутному кордоні з Австрією знову продовжать на шість місяців – він діє з 2015 року.

Це означає, кажуть у міністерстві, що федеральна поліція тепер може використовувати ті ж ресурси на кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією, які вона вже давно використовує на кордоні з Австрією.

За останні кілька тижнів було значно збільшено кількість завуальованих обшуків по всій прикордонній зоні та проведено спільні патрулювання з прикордонною поліцією Польщі та Чехії на їхній території. Вже існує такий спільний план дій зі Швейцарією. Ці заходи слід продовжувати у тісній координації з сусідніми країнами, зазначила Фезер.