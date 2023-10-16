До Києва вперше прибула спецпредставниця США з відновлення України Пріцкер

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджіт Брінк у Twitter (X).

«Дуже тепло вітаємо повернення до Києва, держсекретар Пріцкер!» — підписала вона опубліковане фото із Пріцкер на залізничному вокзалі Києва.

Варто зазначити, що це перший візит Пріцкер до столиці України з моменту її призначення на посаду спецпредставника США із відновлення України.

На новій посаді Пріцкер допомагатиме втілювати реформи, необхідні, щоб Україна стала членом ЄС та західного торговельного блоку. Як наголошувала американка, вона уважно стежитиме, чи дотримуватиметься Київ умов, і чи українська влада належним чином розпоряджатиметься грошима.

Також напередодні New York Times повідомляло, що Пенні Пріцкер планує приїхати в Україну, щоб особисто оцінити стан економіки та зустрітися з політичними й бізнесовими лідерами.