Буданов особисто переконав 19 росіян здатися у полон, — боєць спецпідрозділу «Артан»

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу «Артан» Олександр на псевдо Лютий в інтерв’ю РБК-Україна.

«Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович», — сказав Лютий.

За його словами, Буданов в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян здатися у полон.

«Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, знаходиться начальник ГУР», — розповів боєць.