Більше половини німців підтримують рішення поки не давати Україні ракети Taurus

За рішенням канцлера Олафа Шольца про тимчасову затримку поставок далекобійних ракет Taurus для України стоїть значна більшість німців. За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov за замовленням dpa, 55% респондентів висловили підтримку цій ініціативі, тоді як 26% вважають її неправильною.

Ця позиція Олафа Шольца обґрунтована бажанням уникнути «ескалації» війни в Україні, і вона має своїх критиків в політичних колах. Опозиційна партія ХДС висловила своє незгоду, а також окремі представники коаліційних партнерів Шольца, таких як «Зелені» та «Вільні демократи».

Проте важливо зауважити, що серед виборців усіх цих політичних сил переважає підтримка позиції канцлера. Наприклад, серед прихильників «Вільних демократів» 57% висловили підтримку, ХДС — 53%, а серед виборців партії «Зелені» — 40%. Серед виборців Шольца, що належать до СДПН, 59% відзначили, що підтримують його позицію, а виборці правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» виразили підтримку на рівні 79%. Навіть серед виборців «Лівих» знайшлося 49% тих, хто підтримує дане рішення канцлера.

Таким чином, популярність цього рішення в німецькому суспільстві свідчить про широкий рівень підтримки заходів для збереження миру та стабільності в Україні.