Байден проситиме Конгрес про «значно більше» за $2 млрд для України й Ізраїлю

Адміністрація президента США Джо Байдена попросить у Конгресу виділити понад 2 мільярда доларів на допомогу Україні й Ізраїлю — радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван в інтерв’ю CBS

Він зазначив, що США продовжують постачати Україні критично важливі озброєння для відбиття російських атак.

«Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він збирається звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю. Ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом вже цього тижня, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку».

Більше деталей: На запитання журналіста, чи йдеться про пакет у два мільярда, який об’єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню, Салліван відповів, що сума «буде значно більшою».

«Але, як я вже сказав, він, безумовно, включатиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичними ворогами», – додав представник Білого дому.