США відправили другу авіаносну ударну групу у Середземноморʼя поблизу Ізраїлю

Про це йдеться у заяві міністра оборони США Ллойд Остін.

За його словами, що розгортання американської авіаносної групи спрямоване на «стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАСу».

Ударна група складається з ракетного крейсера USS Philippine Sea (CG 58), есмінців з керованими ракетами USS Gravely (DDG 107) і USS Mason (DDG 87), а також авіаносця Carrier Air Wing 3 з девʼятьма ескадрильями літаків і штабом на борту.

Раніше цього тижня США оголосили про розгортання в регіоні ескадрилій винищувачів F-15, F-16 і A-10.

«Збільшення збройних сил США свідчить про тверду прихильність Штатів безпеці Ізраїлю та нашу рішучість стримувати будь-яку державну чи недержавну дію, яка прагне ескалувати цю війну», — зазначив Остін.