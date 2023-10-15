США відправили другу авіаносну ударну групу у Середземноморʼя поблизу Ізраїлю Ізраїль переніс операцію у секторі Гази, яку планував на вихідні » Сили оборони за добу знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ Протягом ще однієї доби війни українські захисники відбили 47 атак російської армії на ключових напрямках фронту і ліквідували ще 880 солдатів. Ворог тим часом не полишає спроб прорвати оборону біля Авдіївки на Донеччині Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 287 770 (+880) осіб

танків ‒ 4948 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25)

артилерійських систем – 6866 (+33)

РСЗВ – 813 (+2)

засобів ППО ‒ 547 (+0)

літаків – 317 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4)

крилатих ракет ‒ 1531 (+0)

кораблів/катерів ‒ 20 (+0)

підводних човнів ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24)

спеціальної техніки ‒ 976 (+5) Дані уточнюються.