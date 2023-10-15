Сили оборони за добу знищили 8 танків, 33 артсистеми та 880 солдатів армії РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 287 770 (+880) осіб
- танків ‒ 4948 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 9362 (+25)
- артилерійських систем – 6866 (+33)
- РСЗВ – 813 (+2)
- засобів ППО ‒ 547 (+0)
- літаків – 317 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4)
- крилатих ракет ‒ 1531 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
- підводних човнів ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9249 (+24)
- спеціальної техніки ‒ 976 (+5)
Дані уточнюються.
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