На Авдіївському напрямку захисники тримають оборону, відбили 15 атак

На Авдіївському напрямку українські військові мужньо тримають оборону, водночас на Мелітопольському та Бахмутському напрямках продовжують наступальну операцію — зведення Генштабу ЗСУ

Протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. Ворог завдав 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 47 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Карповичі, Залізний Міст, Грем’яч Чернігівської області; Іскрисківщина, Волфине, Могриця, Степок, Покровка, Славгород Сумської області.