90-річний Майкл Кейн сказав, що нарешті «пішов на пенсію»

Про це актор повідомив у інтерв’ю програмі «Сьогодні» на BBC Radio 4.

Він зазначив, що прийняв рішення про завершення кар’єри після прем’єри свого останнього фільму «Великий утікач». У ньому Кейн зіграв Берні Джордана, 89-річного реального британського ветерана Королівського флоту Другої світової війни, який потрапив у заголовки газет у 2014 році, коли втік з будинку для людей похилого віку, щоб відвідати святкування річниці дня висадки союзників у Франції. Роботу актора у стрічці високо оцінили критики.

«Я постійно кажу, що збираюся піти на пенсію. Що ж, тепер я пішов. Я подумав, що у мене є фільм, де я зіграв головну роль і отримав неймовірні відгуки… Що я можу зробити, щоб перевершити це?», — сказав він.

Кейн зазначив, що і раніше повідомляв по наміри піти на пенсію, проте щоразу піддавався спокусі повернутися. Зараз же він вважає, що велика ймовірність того, що у похилому віці йому пропонуватимуть менше ролей, у тому числі головних.

«Єдині ролі, які я можу отримати зараз, — це ролі 90-річних чоловіків. Або, можливо, 85-річних. А вони не будуть грати головні ролі. Ви не покличте головним актором 90-річного чоловіка, у вас будуть молоді красиві хлопці та дівчата. Тож я подумав, що можу піти з усім цим», — розповів він.

Актор зазначив, що тричі відмовлявся братись за свій останній фільм, оскільки вже вважав себе пенсіонером. Після нього він отримував ще одну пропозицію, проте, коли побачив, що мав у 99-сторінковому сценарії лише 15 сторінок з його репліками — відмовився.

На запитання, як він ставиться до старості, актор відповів: «Я все ще хапаюся за кожну секунду, хоча мені 90».

Довідково. Сер Моріс Джозеф Міклвайт відоміший за акторським псевдонімом як Майкл Кейн — один з найпопулярніших британських акторів. Він двічі отримував «Оскар» — у 1987 та 2000 роках, тричі — «Золотий глобус» (1984), (1989), (1999).

Серед його фільмографії, стрічки про Бетмена Крістофера Нолана, у яких він зіграв дворецького помістя Вейнів Альфреда. Також Кейн знявся у фільмах «Початок», двох частинах «Ілюзії обману», «Інтерстелларі», «Тенеті» і не тільки.