ЗСУ чекає новий наступ ворога на Авдіївку

Представник у пресцентрі, який зв’язаний із Збройними силами на Таврійському напрямку, Олександр Штупун, повідомив, що спостерігається значне скорочення використання ворожої бронетехніки на напрямку Авдіївка. Він зазначив це під час телевізійного виступу на каналі «Еспресо».

«Противник, який був зосереджений навколо Авдіївки, витратив свої ресурси, але ми очікуємо невелике подальше загострення ситуації. На даний момент ми спостерігаємо помітне скорочення кількості ворожої бронетехніки, яка напирала на наші позиції. Також ворожі втрати серед особового складу продовжують зростати. Важливо відзначити, що у ворога низький рівень якості медичної допомоги на полі бою, і значна частина поранених стає безповоротними втратами», — підкреслив Штупун.

Представник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що противник не припиняє спроб прорвати оборонні лінії, але ці спроби безрезультатні.

«Збройні сили України відбили приблизно 20 атак ворожої сторони в районі населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове в Донецькій області», — відзначив Штупун.