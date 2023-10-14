Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico Понад 400 тис. жителів Гази покинули свої домівки » За добу знищено під тисячу росіян Російські окупаційні війська за добу на 13-14 жовтня втратили ще 970 своїх вояків — Генштаб Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 286890 (+970) осіб,

танків ‒ 4940 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 9337 (+24) од,

артилерійських систем – 6833 (+26) од,

РСЗВ – 811 (+0) од,

засоби ППО ‒ 547 (+1) од,

літаків – 317 (+1) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5265 (+1),

крилаті ракети ‒ 1531 (+0),

кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9225 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 971 (+4). Дані уточнюються.