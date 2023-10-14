Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази » Ризик РФ втратити кораблі сильніший, ніж бажання блокувати українські порти — розвідка Британії Армія РФ ризикує втратити свої бойові кораблі, і це перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем, впевнена розвідка Британії. Джерело: зведення британської розвідки Дослівно: «Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків, якби Росія відверто атакувала торгове судноплавство, скоріш за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні». Деталі: За даними відомства, Росія вже подвоїла свою оборонну позицію після літніх ударів по Чорноморському флоту. Багато престижних об’єктів переведені з окупованого Криму до Новоросійська, зокрема кораблі та підводні човни з крилатими ракетами. Нагадаємо: Військово-морські сили повідомили, що російський патрульний корабель «Павло Державін» 13 жовтня був уражений двічі, а окрім нього отримав пошкодження буксир «Ніколай Муру».