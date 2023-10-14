Правляча партія Грузії не підтримала резолюцію ПАРЄ про визнання Путіна диктатором

Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

Резолюцію ПАРЄ про оголошення Володимира Путіна нелегітимним, якщо він залишиться при владі після виборів 2024 року у РФ, підтримала лише представниця грузинської опозиційної партії «Громадяни» Кетеван Туразашвілі.

Члени правлячої партії «Грузинська мрія» голосування зігнорували. За словами голови делегації ГМ Іраклія Чіковані, частина представників партії влади перебуває, як спостерігачі на виборах у Польщі, а він мав інші справи.

«Я не збираюся узгоджувати пріоритети нашої діяльності з вами, по-перше. По-друге, суспільству я пояснив і сказав, що раніше, у різні роки, ми в різному складі були присутніми на сесіях ПАРЄ, тому тут немає жодного підґрунтя. Якщо ми обговорюємо щось із РФ або говоримо про щось, то це відбувається лише з одного завдання — це відновлення нашої територіальної цілісності та становище наших співгромадян на окупованих територіях», — заявив Чіковані.

Це вже не перший випадок, коли керівна партія Грузії не підтримує резолюцію ПАРЄ. У 2022 році вони не приєдналися до заклику визнати Росію терористичною державою.