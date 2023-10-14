Двох працівників військкомату Тернополя, які били чоловіків, відправили під нічний арешт Футболіст «Шахтаря» Тоіров підтримав Палестину » МОК ніколи не визнавав анексію Криму, — президент Бах Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив, що організація ніколи не визнавала анексію Криму Про це повідомляє офіційний ютуб-канал МОК. Бах пояснив, чому діяльність ОКР (Олімпійського комітету Росії) не було призупинено після анексії Криму. «Там згадувався Крим, вони порівнювали цю ситуацію з тією. Але таке порівняння не може бути проведене, тому що МОК ніколи не визнавав анексію Криму. Вони запитали, чому ми не наклали на них санкції раніше, але ми не визнавали анексію Криму. Ми не мали часу у 2016 році, коли це питання постало, і не мали проблем з національністю спортсменів на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро», – сказав президент МОК Томас Бах.